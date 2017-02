Trumpisme op weg naar de titel

Mooi ouderwets woord wel: sores. Bij 'sores' is er geen reden voor paniek, anders had het wel 'crisis' geheten, of 'puinhoop', maar een beetje hoofdpijn kun je van sores wel krijgen.



Als je kinderen op dinsdagavond hun bord niet leeg eten, en dat jij moe bent van het werken, en dat je grieperige vrouw zo dadelijk nog naar ouderavond moet, terwijl verdorie de ruitenwisservloeistof nog moet worden bijgevuld.



Sores.



'Trammelant' was ook mooi geweest, maar dat woord was vermoedelijk net te lang. 'Sores in de Kuip' paste precies, gisteren op de voorpagina van het sportkatern. Niet te vet, niet te lafjes. Geen stress of ellende, maar ook geen onbezorgde strandvakantie.



Het was een klassieke sportjournalistieke afweging. Eerst had Dirk Kuyt doelbewust de media gezocht om te vertellen dat hij 'teleurgesteld' en 'verbaasd' was over zijn wisselbeurt. Daarna weigerde Michiel Kramer doodleuk om te trainen.



En op maandag trapte Simon Gustafson gefrustreerd een tegenstander na: rood.