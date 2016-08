Tsjechische turnheldin Caslavska overleden

Caslavska won op zowel de Olympische Spelen van 1964 (Tokio) als 1968 (Mexico-Stad) het goud op de individuele meerkamp, op sprong en de evenwichtsbalk. In 1968 voegde ze er ook nog het goud op de vloeroefening aan toe.



Kritisch



Caslavska uitte zich destijds in het openbaar kritisch over de invasie van de Sovjettroepen in 1968 in het toenmalige Tsjechoslowakije. Het regime in Praag bestrafte haar daarvoor met tal van beperkingen in haar dagelijks leven.