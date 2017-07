TT: Vitesse legt huurling Mukhtar Ali vast, Atlético hengelt Vitolo binnen ondanks transferverbod

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Mukhtar Ali definitief naar Vitesse

Vitesse heeft de achtste nieuweling binnen. Mukhtar Ali wordt door de Arnhemse club overgenomen van Chelsea. Hij tekent voor drie jaar bij de Gelderse eredivisionist.

Ali (19) was afgelopen seizoen op huurbasis al actief in Arnhem. De Engelsman overtuigde daarbij technisch directeur Mohammed Allach van Vitesse.

Ali was één van de vier huurlingen van Chelsea in het jaar van de bekerwinst. Hij vormde samen met Lewis Baker, Matt Miazga en Nathan de Londense enclave in Arnhem.

Vitesse hevelde eerder deze zomer Fankaty Dabo en Charlie Colkett over van Chelsea. Maar zij zijn op huurbasis actief bij de Gelderse club.

Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen van spelers.

Volledig scherm © Pro Shots

Paris Saint-Germain presenteert Dani Alves

Dani Alves vervolgt zijn carrière bij Paris Saint-Germain. De 34-jarige rechtsback was transfervrij nadat hij vorig jaar voor Juventus speelde. Lees hier meer.

Atlético verzekert zich ondanks transferverbod van diensten Vitolo

Volledig scherm © EPA Sevilla-middenvelder Vitolo mag zich vanaf januari 2018 speler van Atlético Madrid noemen. De 27-jarige Spanjaard tekent tot medio 2022 bij de Madrileense formatie. Atlético, dat met een transferverbod kampt, is genoodzaakt zijn nieuwe aankoop het komende halfjaar uit te lenen aan Las Palmas. Voor die club speelde Vitolo al voor zijn periode bij Sevilla. Atlético mag geen nieuwe spelers binnenhalen tijdens deze transferperiode, maar heeft zich dus voor al verzekerd van de diensten van de international in het nieuwe jaar. Met de transfer is volgens de Spaanse krant Marca zo'n 37,5 miljoen euro gemoeid.

Frank de Boer heeft eerste versterking binnen

Volledig scherm © Getty Images Crystal Palace heeft de eerste versterking voor het seizoen binnen. Jeugdinternational Ruben Loftus-Cheek wordt gehuurd van Chelsea. De 21-jarige centrale middenvelder voetbalt al sinds zijn achtste voor Chelsea. In december 2014 maakte Loftus-Cheek zijn debuut in het eerste elftal. Sindsdien kwam hij tot 32 optredens. Daarin scoorde hij twee keer. Loftus-Cheek speelde zeventien wedstrijden voor Engeland onder 21.

Denayer wil liever niet naar Gijón: "Maar City dringt erop aan"

Volledig scherm Jason Denayer (rechts) in actie voor Sunderland, waar hij vorig seizoen op huurbasis speelde © REUTERS Jason Denayer zit momenteel in een lastig parket bij Manchester City. De 22-jarige Belg wilde graag naar Olympique Lyon, maar City ziet hem liever naar Sporting Gijón gaan. ,,De club en ikzelf waren er al uit, maar City stelt zijn veto en dringt erop aan dat ik aan Gijón wordt uitgeleend...”, zegt hij tegenover Sport/Voetbalmagazine. ,,Als de situatie niet opgelost wordt, zal ik naar Gijón gaan, maar niet van harte”, zegt de openhartige verdediger. ,,Het probleem van Gijón is dat het een club is die net naar de Primera División gepromoveerd is, en uit een kleine stad. Dat is niet echt wat ik zoek.”

Martens rondt overstap naar Barça af

De overgang kondigde zich al enige tijd aan, maar is vandaag definitief afgerond. Oranje Leeuwin Lieke Martens meldt zich na het EK in eigen land bij Barcelona. De aanvalster komt over van de Zweedse topclub Rosengard.

Overgoor terug op oude nest bij de Eagles

Sjoerd Overgoor is terug bij Go Ahead Eagles. De middenvelder heeft een contract getekend voor twee jaar bij de Jupiler League-club uit Deventer. De 28-jarige Overgoor speelde eerder al ruim drie jaar in Deventer waar hij in 2013 met Go Ahead Eagles promoveerde naar de eredivisie. Ook was Overgoor actief voor De Graafschap en Cambuur Leeuwarden. Afgelopen seizoen speelde hij voor het Hongaarse Szombathelyi Haladás, waar hij nog een contract had tot 2019.

Setkus toch naar Israël

Volledig scherm © Pro Shots De transfer van Ernestas Setkus van ADO Den Haag naar Hapoel Haifa gaat toch door. Gisteren meldde ADO dat de onderhandelingen tussen de doelman en de Israëlische voetbalclub waren stukgelopen, en dat Setkus weer bij de selectie van trainer Alfons Groenendijk zou aansluiten. Een dag later kwam de overgang toch rond.



Setkus kwam vorig jaar over van het Turkse Sivasspor. Hij veroverde in Den Haag direct een basisplaats. Die raakte hij echter kwijt aan Robert Zwinkels, nadat Setkus voor de wedstrijd tegen Feyenoord geschorst was na een rode kaart. De 32-jarige Litouwer, die 22 wedstrijden voor ADO speelde, ondertekent bij Hapoel Haifa een meerjarig contract.

'Dani Alves kan bij PSG twee keer zoveel cashen'

Volledig scherm Dani Alves in dienst van Juventus. © AFP Dani Alves verraste door uiteindelijk niet bij Manchester City te tekenen, maar voor Paris Saint-Germain te kiezen. Een keuze die louter en alleen op sportieve gronden is gemaakt? Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Volgens The Sun strijkt Alves dik 250.000 euro per week op in Parijs. Dat zou bijna het dubbele zijn van het bedrag dat City wekelijks voor hem over zou hebben. De 34-jarige Braziliaan is transfervrij na een kort avontuur bij Juventus, dat hem een jaar geleden overnam van FC Barcelona.

'United slijt Januzaj aan Sociedad'

Volledig scherm Adnan Januzaj. © REUTERS Manchester United staat op het punt om Adnan Januzaj aan Real Sociedad te slijten. Volgens de BBC doet United de Belg voor 11 miljoen euro van de hand. Januzaj heeft van trainer José Mourinho te horen gekregen dat hij uit mocht kijken naar een andere club. De vleugelspeler is buiten de selectie gelaten voor de voorbereidingstrip naar de Verenigde Staten. De zesvoudig international werd vorig seizoen verhuurd aan Sunderland.

Labylle ondergaat Limburgse verhuizing

MVV-speler Leroy Labylle verkast de komende twee jaar naar VVV-Venlo. De Belgische verdediger werd dinsdag gekeurd in Venlo en zal vandaag een contract tekenen. De 26-jarige linksback speelde 4,5 seizoenen in Maastricht en speelde daar 112 officiële wedstrijden. Hij maakte zijn debuut in de eredivisie bij PEC Zwolle.



In november 2015 liep Labylle een zware scheenbeenblessure op die hem lang aan de kant hield. Vorig seizoen sloot hij op amateurbasis weer aan in Maastricht, maar verdiende al snel een nieuwe verbintenis bij MVV dat hem nu dus ziet vertrekken naar provinciegenoot VVV.

Koeman wil opnieuw Eredivisionisten

Volledig scherm © Getty Images Everton-manager Ronald Koeman haalde al eerder Ajax-aanvoerder Davy Klaassen naar de Premier League, maar richt zijn pijlen op nog twee Eredivisie-spelers. The Liverpool Echo meldt namelijk dat Everton ook interesse heeft in Jairo Riedewald. Het lijkt er echter op dat Koeman te laat komt: Riedewald staat op het punt om zich bij Frank de Boer en Crystal Palace te voegen.



Ook denkt Koeman aan Eloy Room. Hoewel The Echo het heeft over 'Eloy Roon' gaat het hier wel degelijk om de doelman van Vitesse. Room, die nu met Curaçao actief is op het toernooi om de Gold Cup, zou op Goodison Park de vervanger moeten worden van Joel Robles als tweede keus achter aankoop Jordan Pickford. De rol van Maarten Stekelenburg lijkt daarmee wel uitgespeeld.

Willem II haalt Crowley terug

We kennen Arsenal-middenvelder Daniel Crowley van zijn verhuurperiode aan Go Ahead Eagles van vorig seizoen, maar de negentienjarige Engelsman staat voor een rentree in de Eredivisie. Willem II staat op het punt om Crowley over te nemen. En dat terwijl ook clubs als Fulham en Hannover 96 geïnteresseerd waren in de spelmaker.