TT: Bojan wil Stoke verlaten, Costa sloeg contractverlenging af

Komt het nog goed tussen Chelsea en Diego Costa? Die vraag houdt de Britse media flink bezig. Volgens The Times sloeg Costa vlak voordat hij botste met de technische staf van de Blues een aanbieding om zijn contract te verlengen en verbeteren af. Chelsea wilde de clubtopscorer vijf jaar langer aan zijn binden, weet The Times. Hij kon fors meer gaan verdienen.



Het aanbod van Chelsea valt echter in het niet bij wat het Chinese Tianjin Quanjian Costa in het vooruitzicht heeft gesteld. Bij de club uit de Super League kan de spits 650 duizend euro per week gaan verdienen, bijna drie keer zo veel als Chelsea Costa in het nieuwe contract biedt.



Costa ligt sinds eind vorige week in de clinch met de medische staf en manager Antonio Conte over een vermeende rugblessure. Zijn zaakwaarnemer werd vrijdag in China gesignaleerd.