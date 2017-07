TT: De Boer neemt afscheid van keeper, Donnarumma nog vier jaar bij Milan

De Braziliaan Paulinho heeft van zijn Chinese club Guangzhou Evergrande te horen gekregen dat hij geen toestemming krijgt om de club voor het einde van het seizoen te verlaten. Volgens diverse media heeft FC Barcelona 20 miljoen euro geboden voor de 28-jarige Paulinho, maar hij mag midden het seizoen niet weg.



,,Wat Paulinho betreft is er tot het einde van het seizoen geen discussie mogelijk," zei voorzitter Xi Jiayin in de Chinese media. ,,We snappen dat het lastig is voor hem, maar hij moet ook de situatie van de club begrijpen. We kunnen een belangrijke speler niet midden in het seizoen laten vertrekken. Het is voor hem misschien een kans die een keer voorbij komt in zijn leven, maar nu kunnen we nergens aan meewerken.''



De preses heeft lof voor de instelling van de speler. ,,Ondanks de belangstelling van FC Barcelona stelt hij zich professioneel op en speelt erg sterk.''