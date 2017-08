TT: Feyenoord verhuurt Hamer aan FC Dordrecht, Lens definitief naar Besiktas

Zverev ten koste van Nishikori naar finale in Washington

9:42 De Duitse tennisser Alexander Zverev is vannacht doorgedrongen tot de finale van het toernooi in Washington. De als vijfde geplaatste Zverev rekende in de halve finale in twee sets (6-3, 6-4) af met de Japanner Kei Nishikori, de nummer twee van de plaatsingslijst.