TT: Koeman haalt Martina naar Everton, Excelsior huurt Faes van Anderlecht

Het lijkt er op dat Mesut Özil 'gewoon' bij Arsenal blijft. ,,Een langer verblijf bij Arsenal heeft absoluut mijn voorkeur'', zei de Duitse international tegen The Guardian. Voorlopig heeft zich ook nog geen club gemeld voor de middenvelder die per week bijna 160.000 euro opstrijkt. Blijft hij bij Arsenal en komt er geen nieuw contract, dan loopt hij volgend jaar zonder transfersom de deur uit.



Özils enthousiasme is niet verwonderlijk. Arsenal zou hem een contractverlenging in het verschiet hebben gesteld waardoor hij vrijwel het dubbele gaat verdienen. Toch laat hij de club voorlopig wachten. ,,Als we terug zijn in Londen moeten we maar eens om de tafel gaan zitten", zei Özil, die met de club in Australië verblijft. Özil hoopt in ieder geval dat teamgenoot Alexis Sánchez niet vertrekt. Voor de Chileense aanvaller is wel volop belangstelling, onder meer van Manchester City. ,,Het zou een enorme aderlating betekenen, maar het is uiteindelijk zijn keuze."