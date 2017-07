TT: Lukaku naar Manchester United, NEC zoekt nog verdedigers

NEC zoekt nog twee verdedigers

Met de Duitser Michael Heinloth en aanwinst Guus Joppen heeft NEC momenteel slechts de beschikking over twee ervaren vleugelverdedigers. In de vriendschappelijke wedstrijden tijdens de eerste trainingsweek tegen eersteklasser NEC en hoofdklasser DFS in Opheusden maakten ook Niek Hoogveld (18), Bart Spierings en Rick Wouters (beiden 19) speelminuten op de flanken. Alle drie wachten zij nog op hun officiële debuut.