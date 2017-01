TT: PEC heeft oogje op oude bekende Necid

Zusjes Williams uitgeschakeld in Auckland

8:11 Het vrouwentennistoernooi in Auckland is op één dag de nummers één en twee van de plaatsingslijst kwijtgeraakt. Serena Williams, de hoogstgeplaatste speelster in Nieuw-Zeeland, moest vandaag in de tweede ronde haar meerdere erkennen in haar landgenote Madison Brengle. De nummer 72 van de wereld verraste Williams in drie sets: 6-4 6-7 (3) 6-4.