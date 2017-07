TT: Setkus verkast toch naar Israël, Koeman aast op Riedewald en Room

Dani Alves verraste door uiteindelijk niet bij Manchester City te tekenen, maar voor Paris Saint-Germain te kiezen. Een keuze die louter en alleen op sportieve gronden is gemaakt? Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Volgens The Sun strijkt Alves dik 250.000 euro per week op in Parijs. Dat zou bijna het dubbele zijn van het bedrag dat City wekelijks voor hem over zou hebben. De 34-jarige Braziliaan is transfervrij na een kort avontuur bij Juventus, dat hem een jaar geleden overnam van FC Barcelona.