TT: Stam in beeld bij Swansea, Arsenal langer door met Giroud

Stam kandidaat bij Swansea

Jaap Stam is volgens De Telegraaf in beeld om de nieuwe manager van Swansea City te worden. De Swans namen gisteren na amper drie maanden afscheid van de Amerikaan Bob Bradley. De club bungelt onderaan in de Premier League.

Stam is bij Reading aan een sterk eerste seizoen in het Championship bezig. De club staat derde. In Britse media worden behalve Stam ook topkandidaat Ryan Giggs, Chris Coleman, Roy Hodgson en Jürgen Klinsmann genoemd.