TT: United wil meewerken om Rooney best betaalde speler ter wereld te maken

De bazen van Manchester United en manager José Mourinho zijn volgens The Daily Mirror bereid om mee te werken aan een transfer van Wayne Rooney naar China. Diverse Chinese clubs zouden belangstelling hebben voor de 31-jarige recordschutter van de Engelse topclub. In drie seizoenen zou Rooney volgens The Mirror zo'n 140 miljoen euro kunnen gaan verdienen. De Engelsman kan daarmee Carlos Tevez aftroeven als best betaalde speler ter wereld. De oud-teamgenoot van Rooney verruilde Boca Juniors voor Shanghai Shenhua en vangt zo'n 722.000 euro per week. In de meeste landen sluit de transfermarkt deze week, maar in China is die een maand langer open.