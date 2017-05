Tuchel: Nederlands voetbal, blijf toch gewoon dicht bij jezelf

Wat is de overeenkomst tussen de Spaanse topvoetballer Xavi en de Duitse topcoach Thomas Tuchel? Ze kunnen zich allebei niet voorstellen dat het Nederlandse voetbal zich los zou maken van zijn eigen wortels. Van een cultuur waarin al bijna 40 jaar lang onderscheidende voetballers worden voortgebracht.



Xavi werd begin dit seizoen bij een congres in Amsterdam gevraagd of hij begrijpt dat er een roep is om meer realisme, om meer defensieve accenten. Om meer lengte en kracht. Xavi viel bijna van zijn stoel. ,,Why change?'', zei hij met grote ogen. ,,Beter blijven jullie dicht bij jezelf als voetballand. De nieuwe Sneijder of Robben, die komt er echt wel weer.''



Zo ongeveer luidde gisteren ook het 'advies' van een Duitser, die was gevraagd hoe hij naar 'ons' voetbal kijkt? ,,Hans van Breukelen heeft mij benaderd namens de KNVB om hier op jullie congres te spreken'', zei Tuchel, de coach van Borussia Dortmund, tegen een zaal vol proftrainers en directeuren. ,,En om aan het eind van mijn verhaal ook een advies te geven voor jullie voetbal.''



Omdat hij de wijsheid niet in pacht heeft, vond Tuchel dat laatste ongepast. ,,Wel kan ik vertellen waar ik aan denk bij het zien van het Oranjeshirt. Of het shirt van Ajax. Of als ik het Ajax van nu zie spelen op het Europese podium. Automatisch heb ik dan verwachtingen. Passievol voetbal, offensief ingesteld, met een elegante nummer 9, waar anderen met werkers in de spits spelen. Ik verwacht buitenspelers met snelheid, in plaats van alleen pure middenvelders wijd op de flanken. Een nummer 10 met een steekpass, terwijl anderen met allemaal box-to-box-middenvelders spelen.''



Je zou kunnen zeggen na zo'n uiteenzetting: hier somt iemand dus precies op waarom 'wij' momenteel achterlopen. Voorspelba­re sjablonen. Steeds makkelijker te verdedigen.

