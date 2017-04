Twee fans en agent gewond bij wedstrijd Ajax

De politie is desondanks zeer tevreden over het verloop van de avond. 'Ondanks enkele incidenten en opstootjes in de aanloop naar de wedstrijd hebben de vreedzame supporters van de beide clubs laten zien hoe een geweldloze en sfeervolle kwartfinale in de Europa League eruit kan zien', laat de politie in Gelsenkirchen in de nacht van donderdag op vrijdag weten. Er zijn enkele supporters opgepakt, maar de politie kan nog niet zeggen hoeveel.