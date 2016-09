UEFA-kandidaat Ceferin: Geloof me, ik ben onafhankelijk

,,De ene dag ben ik de marionet van Platini, de volgende dag de marionet van Infantino, de derde dag ben ik die van Rusland en de vierde misschien wel die van Italië'', zei de voorzitter van de Sloveense voetbalbond tijdens een persconferentie in Kopenhagen. ,,Het lijkt voor journalisten moeilijk te verteren dat iemand uit het kleine Slovenië een onafhankelijke kandidaat zou kunnen zijn. Maar geloof me, ik ben onafhankelijk.''



Ceferin geldt ondertussen als de favoriet voor de stemming om het voorzitterschap van de Europese voetbalbond die 14 september plaatsvindt. Meerdere nationale bonden zoals die van Duitsland en Rusland steunen de kandidatuur van de Sloveen. Zijn enig overgebleven concurrent Van Praag regeerde dinsdag nog geschokt op berichten dat Ceferin stiekem steun had gekregen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij het binnenhalen van de stemmen van de Scandinavische voetbalbonden.