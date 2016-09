UEFA-kandidaat Villar trekt zich terug

,,Ik heb veel aanmoedigingen gekregen om mijn campagne voort te zetten maar na een grondige reflectie heb ik besloten om me terug te trekken'', laat Villar weten in een verklaring op de website van de Spaanse voetbalbond (RFEF).



De meeste steun binnen de UEFA lijkt er op dit moment te zijn voor Ceferin. De Sloveen kan rekenen op stemmen van veel landen uit het Oosten van Europa, de Scandinavische bonden plus Ierland, Frankrijk en Duitsland.



De voorzittersfunctie bij de Europese voetbalbond is vacant door de schorsing van de Fransman Michel Platini wegens corruptie. De 66-jarige Villar zit als sinds 1992 in het dagelijks bestuur van de UEFA en is sinds 2000 vicevoorzitter. Na het vertrek van Platini heeft hij de voorzitterstaken waargenomen. Villar gaat zich richten op herverkiezing als voorzitter van de RFEF, aldus zijn verklaring.



De 55 bij de UEFA aangesloten landen kiezen op 14 september in Athene een nieuwe preses.