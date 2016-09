UEFA nodigt Platini uit voor voorzittersverkiezingen

De Franse sportkrant L'Equipe liet al weten dat Platini uitgenodigd was door de UEFA. ,,Platini, die de leden van de Europese voetbalbond UEFA bedankt voor hun vertrouwen, zal in Athene zijn mandaat als voorzitter overdragen", kondigde de entourage van de voormalige Franse stervoetballer aan.



,,Platini zal aanwezig zijn, maar zal geen persconferenties geven. Hij zal zich beperken tot het toespreken van de vertegenwoordigers van de nationale sportbonden", liet de UEFA weten.



De Fransman diende zijn ontslag als UEFA-voorzitter in op 9 mei, nadat het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zijn schorsing in elke voetbalgelieerde functie had ingekort, van zes jaar naar vier jaar. Platini liet deze zomer al weten dat ontslag graag in Athene te willen aanbieden aan de 55 federaties van de UEFA.



Platini werd gestraft voor een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro die hij in 2011 ontving van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter, die ook werd geschorst.



Na de opgave van de Spanjaard Angel Maria Villar, zijn er nog maar twee kandidaten om Platini op te volgen: de Nederlander Michael van Praag en zijn collega Alesander Ceferin.



Elk van de 55 bonden heeft één stem tijdens de verkiezing. De Belgische Voetbalbond (KBVB) en Engelse bond (FA) kondigden vandaag hun steun voor KNVB-voorzitter Michael van Praag aan.