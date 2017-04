Underdog tegen wil en dank

Punten scoren en heel blijven. Het is een zinnetje dat Max Verstappen een maand of drie geleden niet had gedacht uit te moeten spreken aan de vooravond van een grand prix. Zeker, zelf heeft hij nooit gerept van een wereldtitel in 2017, dat was de buitenwacht. Maar de wagen die Red Bull na een lange winter van analyseren en sleutelen op de baan heeft gebracht, valt enigszins tegen, daar wordt niet geheimzinnig over gedaan. Na het uitvallen van Verstappen twee weken geleden in Bahrein, met oververhitte remmen, is finishen in Rusland zondag het devies. Plek 5 of 6 is reëel, zegt Verstappen.



Nederland heeft de Limburger de afgelopen jaren leren kennen als een winnaar. 'I am not here to finish fourth', bitste hij vorig jaar in de VS nog over de boordradio. P5 of P6 is dan op zijn zachtst gezegd een bescheiden doelstelling.



Verstappen is slim genoeg om dat niet met zo veel woorden te zeggen. Als er al harde noten moeten worden gekraakt, doet hij dat wel binnenskamers. Maar dat hij het woord 'podium' niet kan gebruiken in zijn voorbeschouwing, vreet van binnen heus wel aan hem. ,,Tja, het is nu eenmaal de situatie'', zegt hij echter kalm. Eventuele frustraties houdt hij zonder moeite voor zichzelf. ,,Voor dit seizoen had ik totaal geen verwachtingen. Dat helpt wel om niet gefrustreerd te raken nu de auto een beetje tegenvalt. De buitenwereld dacht: vorig jaar stond hij op het podium, dit jaar wordt het automatisch beter. Zo werkt het in de Formule 1 niet altijd. Helaas...



,,We weten waar we staan, we zijn het derde team. In Bahrein was het gat met Mercedes en Ferrari van 1,3 seconden in de eerste twee races nog 0,7 of 0,8 seconden. En dat hadden we niet eens verwacht.''



Ah, dat klinkt alweer wat hoopvoller. Maar hoewel Verstappen graag in Rusland komt ('Aardige mensen, prima hotel, interessant circuit'), is er toch een beetje het gevoel van een tussendoortje. Bij de volgende stop, over twee weken in Barcelona, komt Red Bull met een nieuw chassis. De hoop, en dat moet vooral niet worden verward met de verwachting, is dat het gat met Mercedes en Ferrari dan weer wat kleiner wordt.



,,Ik wacht het af'', zegt Verstappen nuchter. ,,Ik bekijk het race voor race, probeer er niet te veel mee bezig te zijn.''

(Artikel gaat verder onder de foto)