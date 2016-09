'Underdog' Van Praag of Ceferin zevende UEFA-voorzitter

Nog maar een paar weken geleden vertelde Van Praag aan het ANP dat hij steun voelde van 27 of 28 landen. Hij baseerde zich op gesprekken met meer dan veertig van de 55 bij de UEFA aangesloten lidstaten. Inmiddels is duidelijk geworden dat zelfs Duitsland, Frankrijk, Ierland, Hongarije en de Scandinavische landen voor de twintig jaar jongere Ceferin kiezen.



Van opgeven wil de 68-jarige Amsterdammer niet weten. De voorzitter van de KNVB blijft strijdbaar totdat de verkiezingen in het luxe Grand Resort Lagonissi Hotel zijn afgelopen. Natuurlijk denkt hij ook wel eens hoe het kan dat een relatief onbekende advocaat hem in de peilingen zwaar voorbij is gestreefd. Boze tongen beweren dat Ceferin steun geniet van FIFA-baas Gianni Infantino. De Sloveen zou de Scandinavische landen een EK hebben beloofd. Als dat klopt, dan is dat kwalijk, stelt Van Praag. Verder kan hij daar nu niets mee.