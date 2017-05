'United 1-0 voor? Zie dan nog maar eens van ze te winnen'

De openingsfase

,,Openingsfases in finales zijn toch vaak anders dan in 'gewone' wedstrijden. Het is een cliché, maar niemand wil in zijn kaarten laten kijken. Na de eerste 10, 15 minuten van aftasten is het hopen dat je als team zo dicht mogelijk aan je normale niveau reikt. In mijn eigen carrière viel me dat op: het niveau in finales met Ajax viel eigenlijk altijd tegen. In '96 zag Europa onze beste wedstrijd in de halve finale tegen Panathinaikos, niet in de finale tegen Juventus. In '95 speelden we hét Ajax-voetbal in de halve finale tegen Bayern en was de finale ook minder. 1992: een zware bevalling tegen Torino, terwijl eerder in het toernooi Genoa-uit dé wedstrijd was. Het geeft maar aan dat het niet gemakkelijk is.''