'Usual suspects' blijven aan de macht

Uitzonderingen waren er slechts in Kroatië en Roemenië. HNK Rijeka doorbrak de hegemonie van Dinamo Zagreb (11 titels op een rij) en werd voor het eerst kampioen van Kroatië. In Roemenië zorgde FC Viitorul Constanta, in 2009 opgericht door Gheorghe Hagi, voor een machtsovername.



Voor spanning en sensatie waren de voetballiefhebbers in de meeste landen aangewezen op de bloedstollende strijd om promotie en degradatie. In Engeland keerde Huddersfield na 45 jaar terug op het hoogste niveau. SPAL (Società Polisportiva Ars et Labor) deed er in Italië nog langer over om te promoveren. De club waar Fabio Capello zijn carrière als speler ooit begon, is komend seizoen na een afwezigheid van 49 jaar terug in de Serie A.



Dat FC Arouca degradeerde in Portugal, zal vooral bij Heracles de wenkbrauwen doen fronsen. De Almeloërs struikelden in de derde voorronde van de Europa League meteen over het bij nader inzien wel erg bescheiden provincieclubje.