Uw kind een ster à la Max? Da's dan 8 miljoen euro

Zak geld

,,Het werkt dus niet zo dat wij van de KNAF talenten even een zak geld geven. Wij scheppen randvoorwaarden, zoals dagelijkse fysieke training en wij kopen trainingsuren in een simulator, om zwakke punten te verbeteren'', verduidelijkt Van Wesenbeeck. ,,Tuurlijk, heel veel geld uit een kluis trekken helpt ook altijd, maar de vraag is wel wat je met dat geld doet. De grote fout die ouders van talentjes kunnen maken is om alles maar op de korte termijn te willen bereiken. Zorg dat je een plan hebt, daar geloven wij sterk in.''



Of succes in de Formule 1 te koop is? Het is een eeuwig terugkerende discussie. Voorbeelden van schatrijke coureurs zijn legio. Met investeerder Marcel Boekhoorn als schoonvader had Giedo van der Garde bijvoorbeeld vele miljoenen achter zich. En ook de entree in de Formule 1-wereld van de nieuwe Williams-piloot Lance Stroll wordt met de nodige scepsis bekeken, omdat zijn vader miljardair Lawrence Stroll is.



,,Tuurlijk, er is altijd een stoeltje te koop in de Formule 1. In de middenmoot of de achterhoede, met enig basistalent'', stelt Van Wesenbeeck. ,,Maar zo'n stoel als die van Max, bij een van de topteams. Die moet je écht helemaal zelf afdwingen. Op talent.''



Dit seizoen zijn alle vrije trainingen, kwalificaties en races via een liveblog bij ons te volgen, deze zijn ook live te zien bij Ziggo Sport Totaal. De videosamenvattingen zijn te zien op onze website.