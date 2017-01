Van Aert en Van der Poel langs de meetlat

Het WK is ook een voorbode van het toekomstige wielrennen. Want het is niet de vraag of, maar wanneer de twee overstappen naar de weg. Vanwege knieblessures moest Van der Poel - in 2013 wereldkampioen op de weg bij de junioren - de laatste jaren een streep zetten door zijn wegseizoen. ,,We moeten nu kijken of hij diezelfde flair en souplesse heeft als voorheen'', klinkt het in zijn kamp.



Christoph Roodhooft, zijn ploegleider, erkent dat Van Aert al verder is. Zo versloeg hij in de proloog van de Ronde van België viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin. Roodhooft: ,,Op de weg liet Van Aert het al zien. Dat kan Mathieu niet zeggen.''