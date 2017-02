Van ezel tot knuffelbeer

En Van Bronckhorst deed iets met de tips van Advocaat. Zoals ook Phillip Cocu een snelle leerling bleek toen Guus Hiddink hem een paar seizoenen terug in zware tijden de helpende hand bood. En er is nog een parallel te trekken tussen de vrienden Cocu en Van Bronckhorst, buiten het feit dat ze als onervaren trainers fouten maakten in hun eerste jaar op eigen benen.



De twijfel die er was of ze wel hard genoeg zijn voor het metier, is helemaal verdwenen. Zie hoe Cocu tegenwoordig laat zien wie de baas op PSV's trainingscomplex De Herdgang, en zie hoe Van Bronckhorst afgelopen week nog de onrust wegnam door als een veldheer op te treden in de Kuip.



Denkt Dirk Kuyt als aanvoerder heel even een streepje voor te hebben in de pikorde, dan is hij bij deze trainer aan het verkeerde adres. ,,Soms beslis ik anders, maar altijd met één argument: de wedstrijd winnen'', zei Van Bronckhorst schouderophalend. Als Michiel Kramer opeens van de reservebank verdwenen is nadat duidelijk was geworden dat hij in december in het bekerduel met ADO Den Haag weer niet zou invallen, dan laat Van Bronckhorst hem vanaf dat moment alleen nog warmlopen zonder in te vallen. En als de lange spits, zoals verleden week, gewoon geen trek heeft in een training in een besneeuwde, lege Kuip, dan is hij een week lang niet meer welkom.



,,Zijn rust, dat is zijn grootste kracht'', zegt Fred Rutten over Van Bronckhorst, die zijn assistent was in zijn ene seizoen als hoofdcoach in de Kuip. ,,Die heeft hij van nature. Maar van een afstandje bekeken managet hij alles prima, ook als het onrustig dreigt te worden.''



Ook gevoelige beslissingen gaat Van Bronckhorst niet uit de weg. Publiekslieveling Lex Immers verdween immers via de achterdeur. Colin Kazim-Richards kon meteen zijn spullen pakken toen hij zich vergaloppeerde en de middenvelders Marko Vejinovic en Renato Tapia mochten dan miljoenen hebben gekost, Van Bronckhorst zet het duo zonder met zijn ogen te knipperen op de reservebank.



Natuurlijk, het is wel heel erg makkelijk om Van Bronckhorst binnen een paar maanden tijd van het stempel 'trainer zonder grote toekomst' naar het predicaat 'toptrainer' door te schuiven. Maar dat dingen die nu goed uitpakken vaak door hemzelf zijn afgedwongen, staat buiten kijf.