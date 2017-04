Van Barneveld: Ik moet nog naar de 100, maar darts is een ongezond leven

Ja, de tand des tijds. Ook Raymond van Barneveld, die vandaag Abraham ziet, ontkomt er niet aan. Hij gooide gisteren pijltjes zonder bril. ,,Nou, dan moet ik echt turen, jongen.'' Hij wil misschien zijn ogen laten laseren en bezocht laatst een specialist. ,,Links heb ik nog 78 procent zicht, rechts 88, samen 94.'' Lachend: ,,Hoe ze op die rekensom uitkomen, weet ik niet, maar zij vinden dus dat ik nog prima zicht heb.''



Van Barneveld gaat daar niet in mee. ,,Mijn ogen zijn mijn gereedschap, net als mijn rechterhand dat is.'' Maar medici zijn bang voor neveneffecten. ,,Neveneffecten?'', zei ik laatst tegen de dokter, ik zie mijn familie al jaren niet meer!''



Van Barneveld leidt het bezoek rond in zijn bedrijfspand, tien minuutjes rijden van zijn huis. Tientallen foto's, bekers, een bar, twee dartsborden en een rits vitrines. Van Barneveld is een verzamelaar. Was hij als jochie al. Zomaar een greep, uit een vitrine: de Orde van Oranje-Nassau, een brief van koningin Beatrix en prins Claus, Raymond van Barneveld-beeldjes, Raymond van Barneveld-golfballetjes, Raymond van Barneveld-boeken, Raymond van Barneveld-aftershave. Pal ernaast: een Raymond van Barneveld-gokkast.



,,Hoe is het toch mogelijk?'', zegt hij. Ooit was hij postbode. Liep de postcodes 2514 tot 2516, in zijn Den Haag. Elke dag vroeg op, maar ook lekker bijtijds thuis. Zonder de pijlen en het bord was hij postbode gebleven. ,,Maar ik wist: ik heb de wereld in mijn vingers. Ik had een duur gezin met drie kindertjes. Het PTT-loon was redelijk en mijn ouders leerden me met geld om te gaan, maar je weet hoe het gaat. Won ik op zondag bij een toernooi 800 gulden, viel op maandag de uitlaat onder de auto vandaan. Geld voor vakanties was er nooit.''



De postbode werd darter. En Van Barneveld werd Barney. Won in 1998 zijn eerste wereldtitel door Richie Burnett te verslaan in de finale van de Embassy. Werd groter dan hij ooit had durven dromen. Hij bedoelt het volgende niet arrogant, benadrukt hij: ,,Maar je moet je eens voorstellen wat één poppetje, en dan ben ik nu even dat poppetje, teweeg kan brengen. Hoeveel mensen ik aan het werk heb gezet door die titel in '98. Mensen op de krant, bij de post, in winkels. Je wilt niet weten waar ik allemaal ben geweest. Ik heb beddenzaken geopend, op beurzen gestaan. Dan denk ik: hoe komt een bedrijf in luchtkanalen er nu bij om Raymond van Barneveld vier dagen op een beurs te zetten? Ik was een trekpleister.''



Diepe zucht. ,,Die tijd komt nooit meer terug, hoor. Ik kwam in '98 op Schiphol aan en toen leek het wel alsof The Beatles waren geland. Zo druk was het. Dat moment, al die mensen, zó speciaal.''



Zijn prestaties en de explosieve groei van zijn sport zijn niet los van elkaar te zien. Nederland werd aan zijn hand dartsgek. ,,Ik heb blijkbaar iets dat mensen aanspreekt, maar had ook geluk. Op die dagen dat ik won lag het voetbal eruit vanwege de winterstop.''



Voor de titel kreeg hij 32.000 pond. Nu vangt de winnaar 385.000 euro. Maar hij voelt nog steeds de waardering en dat is belangrijker. Mensen vragen: hoe kun je er doorheen zitten als je een halve WK-finale verliest, je won toch 80.000 pond? Dan antwoordt hij: 'Geld raakt wel eens op, een zesde wereldtitel nooit'.



Deze maand kocht hij een prachtige wagen, na altijd in sponsorauto's te hebben gereden. ,,Een Mercedes GLE. Een jongensdroom. Michael van Gerwen verdient 'm in een toernooitje. Ik moet er langer voor werken, maar dat maakt niets uit.'' Zie het als een verjaardagscadeau voor zichzelf. Want 50 worden is bijzonder, vindt hij. Sommige dierbaren haalden het niet, dat maakt hem verdrietig. Daarom wil hij er echt bij stilstaan. Al heeft hij geen idee wat zijn vrouw Silvia en zijn management achter zijn rug om hebben geregeld. ,,Ik durf niet na te denken over een verdubbeling. We willen allemaal 100 worden. Ik ook. Maar 85 is realistischer.''



Hij geniet van de energie waarmee Van Gerwen als nummer 1 rondloopt. Dat herkent hij. Vandaag treffen de twee elkaar in Belfast, in ronde 12 van de Premier League. ,,Een vriend zei me: we willen allemaal oud worden, maar niet oud zijn. Ik merk ook dat het allemaal iets minder wordt." Zijn ogen dus. Maar ook: pijntje hier, pijntje daar. Bovendien is Van Barneveld emotioneler geworden. ,,Ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader, die net als mijn moeder godzijdank nog leeft, zei: Raymond, wanneer je kinderen krijgt, gaat het leven twee keer zo hard. Hij had gelijk. Sterker: mijn kleinzoon is alweer anderhalf. Dat ventje loopt al, danst, begint te praten. On-ge-lo-fe-lijk. Ik kan tien minuten naar een foto van mijn kleinzoon kijken en dan springen de tranen in mijn ogen. Omdat ik hem dan mis en dat het zo snel gaat. Zo ligt hij als baby in de armen en voor je het weet rijdt-ie op een scooter. Het gaat zo hard, joh.''



Hij gaat ver terug. ,,Als ik vroeger op school vier uur timmeren kreeg, dacht ik: goh, wat duurt dat lang! Maar wat is vier uur nog vandaag de dag? Het lijkt wel alsof alles in een stroomversnelling gaat.''



Geregeld vraagt hij zich af of hij zijn tijd wel goed besteedt. ,,Ik reis zoveel dat ik aan het eind van mijn leven misschien wel vijf tot tien jaar in vliegtuigen, bussen en taxi's heb gezeten en in hotelkamers heb gelegen. Als ik die tijd terug kon krijgen, graag! Natuurlijk verdien ik een leuke boterham, maar verjaardagen van dierbaren mis ik. Zelfs op mijn eigen 50ste ben ik er niet, ik moet in Belfast spelen.''



De beste is hij niet meer, maar nog altijd staat hij in de top. De reden? ,,Ik heb er alles voor opzijgezet, dat doe ik nog steeds. Er lopen er maar een paar rond die echt de absolute wil hebben om alles uit hun carrières te halen. Phil Taylor, Michael en ik. Bij ons is alles behalve winst ondergeschikt.''



Hé, dat is grappig, zegt Van Barneveld terwijl hij wijst naar een foto waarop hij een kolossale beker tilt. Met snor, bovenop kalend. ,,18 jaar geleden, maar ik vind mezelf er nu eerlijk gezegd beter uitzien.''

(Artikel gaat verder onder de foto)