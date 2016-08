Van Basten: 'out of the box' bij de FIFA

De voetbaltechnische functie bij de FIFA lijkt op het lijf van Marco van Basten geschreven. De voormalige spits bemoeit zich al een leven lang fanatiek met de regels van zijn geliefde spel. De assistent-bondscoach ziet nu kans om zijn ideeën vorm te geven bij de wereldvoetbalbond en vertrekt daarom bij de KNVB.



,,Het heeft veel te maken met regelgeving, programmering en scheidsrechters. Dat zijn onderwerpen die mij passen en waar ik veel over geschreven heb'', zegt Van Basten tegenover Voetbal International (VI).



Al in 2002 pleitte Van Basten voor het gebruikmaken van tv-beelden door de arbitrage. Hij denkt out of the box, zoals dat heet, en komt onder meer in zijn columns voor VI regelmatig met revolutionaire ideeën om het voetbal aantrekkelijker te maken. Niets is heilig.