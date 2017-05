Van Bronckhorst: We zullen samen onze rug rechten

Te veel druk

,,Ik heb zelf als speler heel veel wedstrijden gespeeld waar enorm veel aandacht voor was. Met mijn clubs, maar zeker ook met Oranje al die WK's en EK's. Ik ben het gewend. Wat ik heb geleerd in al die jaren, is dat je niets anders moet doen dan wat je normaal ook doet. De druk is volgens mij tegen Heracles hetzelfde. We hebben zondag iedereen nodig: de spelers, de staf, maar zeker ook onze supporters. We zullen samen onze rug rechten. We gaan ervan uit dat het goed komt. In de eigen Kuip zullen we het zondag wél laten zien.''



Ervaring

,,De ervaren spelers spelen al het gehele seizoen een belangrijke rol. Dirk Kuyt, Karim El Ahmadi, Brad Jones en Kenneth Vermeer zijn jongens die vaak in spannende situaties hebben gezeten. Ze brengen dat ook over op de groep. De situatie rond Dirk Kuyt heb ik dit seizoen op gevoel behandeld. Bij AZ-uit, voor de winterstop, zette ik hem voor het eerst niet in de basiself. Dat was toen iets wat ik moest doen, althans zo voelde het op dat moment. Daar heb ik met Dirk over gepraat. De relatie die wij hadden als medespelers en nu als trainer/ speler is gewoon goed. Ik ben duidelijk, er zit geen ruis in.''



Kampioen

,,Ik heb vorig seizoen voorspeld dat wij ertoe in staat zouden zijn, direct na de reeks van zeven nederlagen. Alleen moet een landskampioen het hoge niveau vasthouden. Dat doen wij ook bijna het gehele seizoen, daarom staat Feyenoord bovenaan. Natuurlijk zitten daar soms mindere wedstrijden tussen, zelfs duels dat het gewoon helemaal niet lukt. Maar we hebben dit seizoen altijd snel weer de knop omgezet en aan de volgende wedstrijd gedacht. Dat noem ik focus.



,,Dat moet er uiteraard zijn bij wedstrijden, maar ook in trainingsvormen. Maar ik zie dat ook terug in andere dingen. In hoe we ons voorbereiden op een wedstrijd. In hoe iemand bij een tactische bespreking zit. In hoe we reageren na tegenslag. En ik zag altijd een team, ook na een dieptepunt. Zelfs als er nare dingen gebeurden in de privésfeer, lieten we dit seizoen zien dat we elkaar steunden als familie. Dat voelt goed.''