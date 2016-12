Van der Schaft nieuwe bondscoach dressuurruiters

Altijd wat met Mario Balotelli

17:51 Met Mario Balotelli in de ploeg is het nooit saai. De Italiaanse spits verdween tot nu toe in alle 9 competitiewedstrijden die hij voor Nice speelde in het scheidsrechterboekje. Als Super Mario niet scoorde - hij was al 8 keer doeltreffend - dan kreeg de Italiaan wel een gele of rode kaart. Tegen Lorient kwam alles samen: Balotelli scoorde, kreeg twee keer geel en dus rood.