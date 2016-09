Van Dijk wint tijdrit op Europees kampioenschap

De kersverse Europees kampioene kon op het parcours in Bretagne met finish op de Côte de Cadoudal laten zien wat ze in huis had. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro lukte dat haar bij de tijdrit niet en viel de wereldkampioene van 2013 en drievoudig Nederlandse kampioene net buiten het podium. ,,Ik deed bijna alles goed, op dat ene foutje na'', zei Van Dijk toen in een reactie. De 29-jarige renster van Boels-Dolmans stuurde in Rio de berm in en zag Van der Breggen naar het brons rijden.



In Plumelec verwees ze haar rivale echter naar een tweede plaats. Zabelinskaja, de nummer twee van Rio, moest genoegen nemen met de derde plek. De overige deelneemsters gaven meer dan anderhalve minuut toe op Van Dijk.



Het is voor het eerst dat de Europese bond UEC een EK voor wielerprofs organiseert. In de tijdrit gingen de beloften en elitevrouwen gezamenlijk van start.