Van Emden stapt niet meer op fiets in Vuelta

Froome over laatkomers: Regel had moeten worden nageleefd

10:41 De rustdag in de Vuelta zal veel renners goed hebben gedaan. Voor Chris Froome was het gisteren ook tijd om te bezinnen na de uppercut die hij zondag incasseerde op Aramon Formigal. De kans dat hij de Ronde van Spanje eindelijk op zijn erelijst kan bijschrijven, lijkt bijzonder klein. Toch blijft de 31-jarige Brit strijdvaardig. En hij heeft ook zo zijn mening over de 93 laatkomers van drie dagen geleden.