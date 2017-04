Van Geel bouwt al aan ploeg voor komend seizoen

Statement

Dezelfde situatie dus waar de speler en de clubleiding vorig seizoen in waren beland en waarbij zelfs in een officieel statement op de eigen website werd aangekondigd dat Vilhena dan maar moest vertrekken uit Rotterdam. ,,De wensen van Vilhena en zijn adviseurs liggen op een niveau dat wellicht realistisch is in sommige buitenlandse competities maar niet voor een club als Feyenoord'', zei Van Geel destijds. Uiteindelijk kwamen beide partijen toch bij elkaar.



De situatie ligt bijna een jaar later toch even iets anders. Vilhena heeft nu onomstotelijk aangetoond tot de absolute steunpilaren van de koploper te behoren. Als Feyenoord hem wederom langer wil vastleggen, zit daar logischerwijs een prijskaartje aan.



Eerder dit seizoen verlengde Van Geel ook al de contracten met Kenneth Vermeer (tot de zomer van 2020), Sven van Beek (2019), Karim El Ahmadi (2019) en gisteren dus Basacikoglu (2020). De gesprekken met Jens Toornstra, die vastligt tot 2018, verlopen voorspoedig. Feyenoord rekent erop dat ook hij snel zal bijtekenen.



Alleen voor de twee buitenspelers en de keeper is de situatie nog niet kraakhelder. Eljero Elia ligt nog één seizoen vast in de Kuip, maar de vraag is of hij op 30-jarige leeftijd nog eenmaal over de grens een avontuur wil aangaan.



Steven Berghuis is door Feyenoord gehuurd van Watford, waarbij de rechterspits een heel fors bedrag aan salaris heeft laten vallen om de deal rond te kunnen krijgen. Normaal gesproken roept Watford de speler na het seizoen weer terug naar Engeland.



Keeper Brad Jones (35) is na het seizoen transfervrij. De doelman heeft al met regelmaat aangegeven dat hij gelukkig is in Rotterdam, maar Feyenoord heeft ook Kenneth Vermeer nog een paar seizoenen onder contract staan.



Tegenover het aanblijven van veel spelers zal ook een categorie werknemers staan die mag vertrekken. Hoewel Feyenoord daar logischerwijs niets over zegt, komen Marko Vejinovic en Lucas Woudenberg daarvoor in aanmerking. Derde keeper Pär Hansson is straks transfervrij. Enkele jonge talenten zullen het voorstel krijgen om op huurbasis naar FC Den Bosch te verhuizen.