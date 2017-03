'Van Geel krijgt veel te weinig credits'

,,Martin van Geel heeft overal waar hij werkte, resultaten gehaald, en nu bij Feyenoord laat hij het opnieuw zien'', aldus Co Adriaanse, die zowel bij AZ als bij Willem II succesvol met Van Geel samenwerkte. ,,Dat is geen toeval meer natuurlijk. Martin werkt keihard, is gestructureerd, betrouwbaar en heeft gewoon een goede kijk op voetbal. Hij kent de markt, boekte bij al zijn clubs uitstekende transferresultaten, en heeft ook oog voor trainers. Als het bij Feyenoord minder gaat, krijgen Van Geel en ook Gudde bakken kritiek. Gaat het goed, dan is dat opeens de verdienste van Van Bronckhorst. Wat dat betreft vind ik dat Martin veel te weinig credits krijgt.''



Sentiment

Dat laatste verdient enige context, want in zijn eerste twee à drie jaar in de Kuip kreeg Van Geel juist alle lof. Maar wat onmiskenbaar veranderd is: bij Feyenoord laten ze zich intern steeds minder leiden door het sentiment bij de buitenwacht. Er is een tijd geweest dat Van Geel en co in alles een aanval zagen, kritiek in de pers leidde steevast tot een geprikkelde of zelfs woedende reactie, soms compleet met de wildste complottheorieën. Een VI-verslaggever werd zelfs een tijdje geboycot.



Sinds afgelopen zomer bewandelt de club daarin een rigoureus andere koers. De krant wordt bewust niet meer met een vergrootglas gelezen, terwijl de clubleiding zelf spaarzaam naar buiten treedt om uitvoerig zijn eigen koers toe te lichten. Intern is besloten dat de eerstkomende wedstrijd altijd centraal moet staan. Bovenal voert trainer Giovanni van Bronckhorst daarom het woord. De resultaten helpen daarbij, uiteraard. Feyenoord hoeft nog slechts bij de tuchtcommissie zijn tanden te laten zien, zoals deze week rond Tonny Vilhena.



Van Geel doet in stilte zijn werk. Ook wanneer Feyenoord straks werkelijk de landstitel zou veroveren, staat er geen Grote Martin van Geel-roadshow op de planning om alle tegenstanders van weleer een draai om de oren te geven.



,,Met Martin praat ik al geregeld over volgend seizoen'', zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. Als misschien wel hét signaal dat de Brabander inderdaad nog lang niet is verdwenen uit de Kuip, zoals hij zelf beweerde na de bekerwinst.



Nu de eerste titel sinds 1999 gloort, is de interne stammenstrijd ook voor zijn criticasters iets van latere zorg. Ook zij houden zich, zo dicht bij de gedroomde Coolsingel, liever stil.