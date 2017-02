Van Gelder ziet af van deelname EK turnen

Nieuwbakken bondscoach Bram van Bokhoven hoeft in zijn plannen voorlopig geen rekening te houden met Yuri van Gelder. De 33-jarige ringenturner uit Den Bosch ziet af van deelneming aan de EK over twee maanden in Roemenië.

,,Ik richt me op de WK later dit jaar. Daar wil ik me in alle rust op voorbereiden”, licht Van Gelder zijn besluit toe. ,,Wat dat betreft bewandel ik dezelfde weg als Epke.” Zonderland maakte al voor de Olympische Spelen bekend dat hij na Rio zijn studie geneeskunde weer op zou pikken. De WK eind september in Montreal wordt zijn eerstvolgende grote toernooi.

Van Gelder, Zonderland en Jeffrey Wammes maken geen deel uit van de EK-trajectselectie. Wammes is in Las Vegas een nieuwe carrière begonnen bij Cirque du Soleil. Van Gelder nam wel deel aan een eerste test met de nationale selectie. ,,Dat beviel niet slecht. Maar daarna heb ik toch besloten om de EK te laten schieten. Het is een beetje een dubbel gevoel. Ik hoef nu niets af te raffelen. Het geeft rust na alles wat er gebeurd is.” Daarmee doelt Van Gelder op de hectiek na zijn gedwongen vertrek uit Rio de Janeiro.

Van Bokhoven lijkt ook niet te zitten wachten op toestelspecialisten in zijn EK-selectie. Hoewel de EK en WK in dit post-olympische jaar individuele toernooien zijn zonder teamwedstrijd, ziet de mannenbondscoach de EK in Cluj als de eerste stap van het team in de voorbereiding op kwalificatie voor de Spelen van 2020 in Tokio.