Van Gerwen gooit twee negendarters in één wedstrijd

Beelden van de twee perfecte legs zijn nog niet opgedoken. De wedstrijd werd niet live op televisie uitgezonden, maar was wel via een internetstream te volgen. Van Gerwen won zijn partij tegen Murray met 6-2. Hij gooide zijn eerste negendarter in de vierde leg van de partij. Met zijn tweede negendarter haalde hij de partij binnen.



In de ronde daarvoor was de wereldkampioen nog ontsnapt aan uitschakeling. Zijn tegenstander Adam Hunt liet twee kansen liggen om de wedstrijd uit te gooien, waarna Van Gerwen alsnog de winst naar zich toetrok met 6-5.



De 27-jarige Brabander is de tweede speler in de geschiedenis die het presteert om twee keer de perfecte leg in één wedstrijd te gooien. Eerder lukte het Phil Taylor ook om met negen pijlen achter elkaar de 501 van het bord te krijgen. In zijn gewonnen finale van de Premier League in 2010 gooide hij twee 'ninedarters' tegen de Engelsman James Wade.



Tegen diezelfde Wade gooide Van Gerwen eind 2012 tijdens het WK bijna twee perfecte legs achter elkaar. Na zeventien darts miste hij echter de dubbel 12 en de kans om geschiedenis te schrijven. Het is nog nooit voorgekomen dat een darter twee 'ninedarters' achter elkaar gooide.



Vorige week kende Van Gerwen nog enkele matige optredens in de kwalificaties. De wereldkampioen leed enkele verrassende nederlagen. Gisteren won Van Gerwen zijn eerste partij in de Premier League. In de tweede speelronde was hij met 7-3 te sterk voor Peter Wright.