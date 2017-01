Van Ginkel als soort Messias

Feyenoord zonder Karim El Ahmadi, daar was ik heel erg benieuwd naar gisteren in Kerkrade tegen Roda JC. El Ahmadi was toch de motor van de koploper voor de winterstop. Overal roepen mensen dat Jens Toornstra de vervanger is van El Ahmadi, maar Giovanni van Bronckhorst kiest er duidelijk voor om Tonny Vilhena als meest controlerende middenvelder op te stellen. Daarvoor spelen Dirk Kuyt en Jens Toornstra, als een soort linker- en rechtermiddenvelder. Voor de pauze riepen ze op televisie voortdurend dat het tempo van Feyenoord te laag lag, maar dat is een modetrend als het even niet loopt. Feyenoord speelde met de rechtsbenige Kuyt voor Kongolo, daarvoor Eljero Elia die ook rechtsbenig is. Aan de rechterkant speelt Steven Berghuis, die juist weer linksbenig is. Dat werkt nou eenmaal spelvertragend. Roda JC hield gewoon het speelveld klein en had voor rust geen kind aan Feyenoord.

Pas na rust, toen er meer beweging in Feyenoord zat, het aantal balcontacten per speler afnam en er ook nog eens spelers met loopacties in de rug van de verdedigers Roda JC doken, werd het minder voorspelbaar. En ging het tempo vanzelf omhoog. Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is en blijft lastig. Bij Feyenoord waren Eric Botteghin en Brad Jones de beste pionnen. Als straks Kenneth Vermeer weer fit is, gaat Van Bronckhorst een keuze maken, heb ik hem horen zeggen. Maar als Jones zo keept, is er geen enkele reden om hem te vervangen.

Bij PSV is met Marco van Ginkel een soort Messias in Eindhoven neergestreken. Van Ginkel heeft het vorig seizoen goed gedaan en maakte ook nu meteen een doelpunt. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat het voor de winterstop zo slecht was in Eindhoven omdat hij er niet was. Net zo goed als ik mensen maar hoor zeggen 'maar Locadia ontbreekt nog'. Alsof hij opeens de ontbrekende schakel is.



Ajax was ook niet indrukwekkend. Maar ik werd toch blij van Justin Kluivert. Een heel andere type dan zijn vader Patrick. Lekker vaardig, leuk om naar te kijken. Ik hoop dat we hem meer aan het werk gaan zien.



Nog een klein dingetje om mijn eerste column in 2017 af te sluiten. Ik hoorde Phillip Cocu zeggen dat niet meer meedoen in Europa een voordeel is, want nu kan PSV zo lekker trainen. En Eric Gudde, algemeen directeur van Feyenoord, zei min of meer hetzelfde. Het was een voordeel dat ze uit Europa lagen.