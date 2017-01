Van Ginkel: Laten we niet doen of we kansloos zijn

„Ik denk dat het grootste verschil is dat de meeste spelers vorig jaar wisten dat ik kon voetballen, maar je moet toch altijd aan elkaar wennen en in de groep een plekje zien te veroveren. Nu voelt het al meteen vertrouwd, omdat we eerder maanden samen hebben gespeeld en ik voor mijn gevoel een bijdrage heb geleverd aan het kampioenschap. Ik vind zeker niet dat ik als vedette binnenkom, maar snap heel goed dat er iets van me verwacht wordt.''

Van Ginkel keek de afgelopen maanden min of meer als een geblesseerde PSV’er toe in Engeland. Hij was en is weliswaar eigendom van Chelsea, maar leefde toch mee met de ploeg waarmee hij in mei werd bejubeld op de platte kar in Eindhoven. „Ik wist dat er een kans was dat PSV me opnieuw zou willen huren en daardoor voelde ik me nog altijd verbonden met de ploeg. Er zijn ook maar een paar nieuwe gezichten nu, dus het is inderdaad alsof er weinig veranderd is. In december werd een terugkeer een steeds concretere optie en speelde ik na mijn blessure weer de eerste wedstrijden. Dat betekent dat ik na de winterstop meteen inzetbaar ben.”