Van kelder naar subtop

Brama moet de leemte invullen die de Duitser Rico Strieder heeft achtergelaten. ,,Het is verschrikkelijk voor Rico dat hij zijn kruisband heeft gescheurd, maar dit geeft mij een nieuwe kans. Ik ben er van overtuigd dat ik zijn rol in kan vullen. Utrecht speelt tactisch een lastig systeem. Dat is een voordeel, want niet alle ploegen hebben spelers die tactisch zo onderlegd zijn dat ze voor één wedstrijd een switch maken om Utrecht te bespelen. Ook voor mij ligt er een uitdaging om in een ruit te gaan spelen. Maar ik heb vertrouwen in mezelf. Als je de tactiek snapt, kun je het ook uitvoeren.''



Utrecht kan zijn routine prima gebruiken. ,,Met 30 jaar ben je al snel ervaren in de eredivisie. Maar ik kan, zo verwacht ik, een belangrijke rol vervullen in het bij elkaar houden van de ploeg en het tactisch lezen van een wedstrijd.''



De drievoudige international kent zijn nieuwbakken trainer, Erik ten Hag, van haver tot gort. Omgekeerd is dat niet anders. Bij Ten Hags entree in Utrecht in de zomer van 2015 stond Brama al hoog op het verlanglijstje, maar Strieder werd de nieuwe aanwinst. ,,Er zijn nu drie Wijzen uit het Oosten hier in Utrecht'', zegt Brama, doelend op de Tukkers Ten Hag, Evert Bleuming (hoofd scouting) en zichzelf. ,,Deze trainer heb ik meegemaakt vanaf de B1 tot en met de A1. Later was hij bij Twente assistent van Jan van Staa, Fred Rutten en Steve McClaren. Ik ken hem als een strenge, rechtvaardige trainer, met de nodige regeltjes. Maar dat schijnt nu minder te zijn. Tactisch is er geen trainer van wie ik zoveel heb opgestoken als Ten Hag.''