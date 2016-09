Van Praag bleef vasthouden aan principes

Het blijft opmerkelijk hoe een in de voetbalwereld onbekende Sloveen in korte tijd zo veel Europese bonden voor zich heeft kunnen winnen. Van Praag kent de verhalen dat Rusland Ceferin zou hebben geholpen. Vitali Moetko, minister van Sport, zou veel landen onder druk hebben gezet om de Sloveen te steunen. ,,Dat is wel aannemelijk", zei Van Praag. ,,Mij is ook geadviseerd om president Poetin voor me te winnen. Via zijn Nederlandse schoonzoon bijvoorbeeld. Maar ik hou liever vast aan mijn principes dan dat ik zo voorzitter van de UEFA word."



Opmerkelijk was ook dat veel Scandinavische landen al beloofden Ceferin te steunen terwijl de Sloveen zijn programma nog moest presenteren. In ruil daarvoor zouden ze volgens mediaberichten het EK van 2024 of 2028 krijgen. ,,Ik heb het gelezen", reageerde Van Praag. ,,Maar ik kan daar niets mee. Mooi is wel dat IJsland en de Faeröer Eilanden daar boos over waren. Zij zijn me blijven steunen."



Van Praag zag zelfs een trouwe bondgenoot als Duitsland overstappen naar Ceferin. ,,Ik hoorde de Duitse bond op televisie zeggen dat ze met Ceferin over het EK van 2024 hadden gesproken. En Ceferin ontkende dat weer. Dat kwam raar over'', aldus Van Praag, die de afgelopen weken steeds meer bonden van mening zag veranderen. ,,Ook bonden die me tot drie keer toe steun hadden beloofd. Ze gingen toch maar voor Ceferin, want die ging winnen. Je stemt toch niet op de winnaar maar op een programma of persoon?''



,,Achteraf heb ik nauwelijks spijt'', vervolgde Van Praag. ,,Ik had alleen niet meteen moeten zeggen dat ik het aanvankelijk maar 2,5 jaar wilde doen. Aan deals en handjeklap doe ik gewoon niet. Dan wordt het inderdaad moeilijk. Maar het is niet zo dat ik nu geen deel wil uitmaken van zo'n bond. Ceferin en ik streven hetzelfde na. Hij is een jonge frisse kerel die niet al in de UEFA zat. Dat heeft hem ook geholpen. Want mensen zijn toe aan een frisse wind. Ik wil hem graag helpen. Dat ben ik ook verplicht aan de bonden die wel op me hebben gestemd.''