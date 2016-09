Van Praag: Een gelopen race? Nee hoor

U zegt: laat mij eerst deuren openen voor een jongere vent?

,,Exact, maar er zijn ook bondsvoorzitters die zeggen: 'tweeënhalf jaar vind ik te kort, dan ga ik liever direct voor hem (Ceferin red.) want hij kan daarna opnieuw worden verkozen'. In mijn manifest staat dat ik vind dat wij de statuten van de UEFA gelijk moeten trekken met die van de FIFA. Dus een maximum aantal termijnen voor bestuurders én de leeftijdsgrens verhogen van 70 naar 75 jaar. We worden allemaal steeds ouder dus ik vind dat je iemand van 70 niet per definitie moet afschrijven. Ik heb daarom tegen de bonden gezegd: 'als jullie dat ook vinden, kan ik na tweeënhalf jaar eventueel verder'.''



Welke landen zeggen: wij gaan direct al voor de jongere Ceferin?

,,Duitsland is daar een voorbeeld van. Hongarije ook. Die hebben dat openlijk gezegd. Ierland idem. Al is Duitsland helemaal een verhaal, trouwens. Ik ben afgelopen week gebeld door hun voorzitter (Reinhard Grindel red.). Hij somde een aantal punten op om uit te leggen waarom hij voor Ceferin gaat. Ik zei: 'Dat zijn allemaal punten die in mijn programma staan'. En er was nog een dingetje waar hij het niet mee eens was maar 'dat kon ook aan de vertaling liggen'. Dan denk ik: dat kon ook aan de vertaling liggen?! Dat is zo'n belangrijke beslissing. Je hebt mijn telefoonnummer, bel me dan.''



Dat stoort u.

,,Ja, enorm. Ik vind dat niet professioneel. Ik doe er alles aan om juist zo over te komen. Met een manifest, met een filmpje. Ik vertaal het zelfs in het Russisch en ook in het Duits. En niet door een of andere mevrouw bij mij op het kantoor. Nee, door een professioneel vertaalbureau. En dan krijg ik zo'n antwoord. Ik bedoel: we hebben het wel over Duitsland...''



In dat manifest staat onder meer dat u wil gaan werken met een open agenda en dat u ook uw salaris openbaar zal maken.

,,Ik kan je het salaris dat ik nu verdien alvast verklappen: nul euro. Ik werk namelijk als vrijwilliger bij de KNVB. Maar serieus, natuurlijk ga ik dat doen, ja. En over die open agenda: Er is nu niet eens een beleidsplan. Het bestaat niet. Je kan dus ook niet toetsen of je bent waar je moet zijn. Zo'n beleidsplan moet er zijn. Én iedereen moet het kunnen zien.''



Dat beleidsplan is er dus ook nooit geweest onder Platini?

,,Nee, we hobbelen van seizoen naar seizoen. Weet je wat het is: er komt nog elk jaar meer geld binnen. Dus iedereen denkt: 'waar maken we ons druk om?' We geven ook zo makkelijk geld uit aan allerlei zaken. Geef het aan de landen die het nodig hebben om veldjes aan te leggen, om een infrastructuur in het voetbal op te bouwen.''



Dit klinkt erg nobel. Hier zou iedereen dan toch voor moeten zijn?

,,Dat zijn ze ook wel. De vraag is alleen wie ze de klus laten doen. Laten ze het mij doen, iemand met ervaring, óf kiezen ze voor iemand zonder ervaring en zonder netwerk, die het wel langer kan doen. Ik lees altijd met veel plezier dat mijn concurrent praktisch heel Oost-Europa achter zich heeft. Nou, dat bestrijd ik. Dat zegt genoeg...''