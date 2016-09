Van Praag gelooft in eigen kansen bij UEFA-verkiezing

,,En volgens mij zijn er nog altijd maar zo'n tien landen die openlijk hebben verteld dat ze op Ceferin gaan stemmen", vervolgde Van Praag. ,,En de UEFA bestaat uit 55 lidstaten. In Nederland moet ik steeds lezen dat ik kansloos ben. Dat zal morgen blijken. Ik kan het helemaal fout hebben, maar ik heb nog steeds een goed gevoel over de verkiezingen."



Vooralsnog hebben alleen Nederland, Engeland, België en IJsland laten weten dat ze Van Praag steunen. De bonden van Duitsland, Ierland, Frankrijk, Rusland, Hongarije en veel Scandinavische landen gaan voor Ceferin, die ook veel steun zou genieten in het oosten van Europa. ,,Maar ik durf te zeggen dat ik daar ook toezeggingen heb", stelt Van Praag.



De 68-jarige voorzitter van de KNVB was vandaag even aanspreekbaar terwijl hij het luxe Grand Resort Lagonissi Hotel bezocht. Daar gaat het morgen allemaal gebeuren, beseft hij. Van Praag heeft zijn speech van zo'n kwartier al klaar. ,,Maar de inhoud houd ik uiteraard voor me. Dat wordt een laatste kans om mensen te beïnvloeden."



Tijdens een lange rondreis door Europa heeft Van Praag de afgelopen maanden met afgevaardigden van ruim veertig Europese bonden gesproken. ,,Ik moet het vooral van de kleine en middelgrote landen hebben", verwacht de bestuurder, die onder meer een brug wil slaan tussen rijke en armere bonden.