Van Praag geschokt door verhaal over Russische pion Ceferin

Daarnaast zou Ceferin bij zijn campagne een handje zijn geholpen door een FIFA-medewerker. Dat is in strijd met de regels. De FIFA mag immers geen partij kiezen. De Noor Kjetil Siem, FIFA's nieuwe Director of Strategy, heeft voor Ceferin gelobbyd bij een conferentie tussen de Scandinavische bondsvoorzitters. Die voorzitters mogen op 14 september stemmen voor het UEFA-voorzitterschap.



Van Praag stelt op Twitter 'geschokt te zijn door deze informatie'. ,,Als het waar is, zijn we terug bij de oude manier van zaken doen in de voetbalwereld. Dit is precies wat ik wil veranderen. We hebben een eerlijke leider in de voetballerij nodig. Iemand die je kan vertrouwen. Niet iemand die hongerig is naar macht."



Tegen het AD vertelde Van Praag dat niet FIFA-voorzitter Gianni Infantino de Noor Siem naar de Scandinavische conferentie heeft gestuurd. ,,Hij (Siem red.) is daar uit eigen beweging heen gegaan. Die man werkte bij de Noorse voetbalbond. Of dit verhaal de verkiezingen beïnvloed? Dat zou kunnen, mits het bij de stemmende voorzitters bekend wordt."