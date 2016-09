Van Rijthoven in Davis Cupselectie voor Zweden

De meest opvallende naam in de selectie is die van Van Rijthoven. De 19-jarige tennisser deed pas één keer mee in de Davis Cup. Vorig jaar maakte hij tegen Zwitserland z'n debuut.



Nederland speelt van 16 tot en met 18 september in en tegen Zweden met als doel het behouden van een plek in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone. Het is de zevende keer in de Davis Cuphistorie dat Nederland en Zweden elkaar treffen. Vier keer won Zweden, Nederland twee keer.



,,We gaan vol goede moed richting Zweden", verklaart Siemerink in het persbericht. ,,We gaan er alles aan doen om ons te handhaven in de Europees/Afrikaanse groep en daarna weer terug te komen in de Wereldgroep. Ik heb er vertrouwen in dat we dat met dit team kunnen bereiken."