Van Rijthoven wint laatste partij voor Nederland

Wereldkampioen Sagan pakt eerste Europese titel

16:49 De Slowaak Peter Sagan heeft vandaag in het Franse Plumelec bij de Europese kampioenschappen wielrennen de wegrace gewonnen. Het was de eerste keer dat de Europese titelstrijd ook een wedstrijd voor profs kende. Sagan, regerend wereldkampioen, was in de sprint bergop oppermachtig.