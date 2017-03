Vanaf nu is alles voor Bassie

Eigenlijk is er maar één oplossing: alle wedstrijden om de titel moeten vanaf nu door Bas Nijhuis worden gefloten. Alleen zo kan deze competitie nog een eerlijke ontknoping krijgen. Want het is niet de techniek die straks het verschil gaat maken, maar Bas. Laat 'm dus elk weekend de wedstrijden van Ajax én Feyenoord fluiten. Als die op dezelfde dag spelen, moet de KNVB het schema maar aanpassen. Eentje om half een en de andere om kwart voor vijf. En als Bas niet op tijd is, wachten we gewoon tot hij gearriveerd is. Dat de wedstrijden mogelijk volledig ontsporen, is een bijzaak. Het gaat om rechtsgelijkheid.



Natuurlijk is het te idioot voor woorden dat een scheidsrechter zo veel aandacht krijgt als Nijhuis afgelopen week. Een scheidsrechter hoort dienend te zijn. Al denkt Bas daar zelf ongetwijfeld anders over. Hoewel ijdelheid mij niet vreemd is, heb ik in de Twentse scheidsrechter met afstand mijn meerdere gevonden. Dat merk je ook als hij te gast is bij Voetbal Inside. Hippe broek, snelle coupe, een zonnebank in zijn auto en zo enthousiast als mijn zoontje van vier in een ballenbak. Bas geniet ten volle van de aandacht. En dat is 'm gegund, want het is een prima gozer en over het algemeen een uitstekende scheidsrechter.



Toch keken mijn eindredacteur en ik elkaar vorige week na de uitzending aan en concludeerden we gezamenlijk: dit gaat binnenkort een keertje mis. Ook Bas is ten prooi gevallen aan het 'Wim Kieft-dogma'. Nee, ik insinueer geen drugsgebruik bij Nijhuis, maar doel op de overtuiging van Kieft dat iedereen vroeg of laat te veel in zichzelf gaat geloven. Daar hebben we in dit wereldje bijna allemaal last van.



Al zijn er natuurlijk gradaties. Vorige week liet José Mourinho op een persconferentie weten dat iedereen bij Manchester United hem bijzonder aardig vindt en dat de media een totaal verkeerd beeld van hem hebben. Aldus de man die zichzelf tot Special One doopte en voor de ogen van miljoenen kijkers zijn vrouwelijke arts voor hoerendochter uitschold. Om maar iets uit zijn omvangrijke oeuvre te noemen. Dan ben je op de schaal van Kieft behoorlijk doorgeschoten.



Maar ach, daar hebben we allemaal wel eens last van. Zelf denk ik de ideale presentator voor Zomergasten te zijn, Kostas Lamprou wil hogerop (pak een trap, zou ik zeggen) en Michael van Praag meent dat hij de ideale minister van Sport is. ,,Als die functie er komt, zou ik onmiddellijk solliciteren'', aldus de voorzitter van de KNVB. We weten nu al hoe dat afloopt.



Ondertussen zitten ze bij de KNVB natuurlijk behoorlijk in hun maag met Nijhuis. Wat te doen met hun enfant terrible? Aanvankelijk waren ze ook faliekant tegen de aanwezigheid van Nijhuis bij ons in het programma. Tot ze merkten dat het veel goede reacties en meer begrip voor de scheidsrechter opleverde. Tegelijk is Bas natuurlijk een buitenbeentje en fluit hij niet volgens de regels.



De geest is nu uit de fles. Voor een eerlijke titelstrijd moet vanaf nu alles voor Bassie zijn. Sowieso op 2 april in de Arena, bij Ajax - Feyenoord. Helpers weg en knokken maar.