'Vanaf nu is het kernwoord: show'

,,Ecclestone heeft in 40 jaar tijd heel veel ten positieve veranderd, maar de laatste jaren was hij ook degene die veel ontwikkelingen tegenhield en zo kwaad bloed zette'', weet sportmarketeer Michel van Grunsven, die namens TripleDouble onder meer Red Bull als klant heeft. ,,Ecclestone was een alleenheerser. Altijd waren er conflicten, de sport ging niet vooruit. Toeschouwersaantallen liepen terug, kijkcijfers stortten in. En de locaties van de races hielpen ook niet mee.''



Zo boorde Ecclestone weliswaar nieuwe markten aan, maar die vond hij de laatste tien jaar voornamelijk in kapitaalkrachtige landen, waar het geld over de kerb-stones klotst en waar geen hond zich interesseert voor autosport. Met lege tribunes in troosteloze oorden als Bahrein, Azerbeidzjan en het Russische Sotsji als gevolg.



Een miljoentje of vijftig per jaar legden die organisaties maar wat graag neer voor een GP. Met die duizelingwekkende bedragen als de nieuwe standaard dreigde de sport onder Eccle-stone zijn oude klassieke Europese roots te verliezen, met circuits in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk die de kosten nauwelijks nog konden dragen.