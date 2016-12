Velthuizen maakt indruk in Israël: 'Voel me weer gewaardeerd'

Bij Hapoel Haifa, een middenmotor in de competitie, is Velthuizen in 8 van de 14 wedstrijden gekozen tot man van de wedstrijd. De 30-jarige goalie heeft zijn vorm snel teruggevonden na anderhalf jaar bankzitten in Arnhem. „Dat komt door de omgeving”, verklaart Velthuizen. „De keeperstrainer hier draagt me op handen. Vanaf de eerste dag gaf hij me zo’n warm gevoel, alsof ik zijn zoon ben. Dat had ik echt nodig, een warm bad. Dat had ik de laatste jaren bij Vitesse gemist. Ik ben een gevoelige jongen. Je ziet het terug in mijn spel. Ik kwam op mijn oude niveau en voel me weer een meer dan gewaardeerd onderdeel van het team.”



Volgens Israëlische media hebben de drie topclubs van Israël (Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva en Maccabi Haifa) allen belangstelling voor Velthuizen, die een eenjarig contract heeft bij Hapoel Haifa. Velthuizen: „De Amerikaanse eigenaar van Hapoel heeft me twee keer gebeld, hij komt in januari naar Israël en wil dan ook met mij praten. Hij wil me langer aan de club binden. Ik hoor wel wat zijn plannen zijn. Anders gaan we verder kijken. Er staat nog niets vast.”