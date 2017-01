Veltman: Ik ben rechtsback. Klaar

Tete

Toch schuurt het ergens. Een 'gemaakte' rechtsachter die de beloftevolle en 'pure' back Kenny Tete op de bank houdt. Want toen Tete vorig seizoen definitief doorbrak, was voetballend Nederland lyrisch. Tete was de rechtsback van Oranje voor de komende tien jaar. En nog steeds is de achterban van Ajax verdeeld. Het ene uiterste: schande dat jeugdproduct Tete wegkwijnt op de bank en vroeg of laat zal vertrekken. Voor een transferwaarde die bovendien veel hoger had kunnen zijn. Het andere uiterste: Bosz heeft zijn ideale elf gevonden. Laat dít team de komende maanden het gelijk van de trainer bewijzen.



De discussie blijft, omdat Veltman niet elke week een voldoende scoort. Kort gezegd: het is te wisselvallig. Steeds harder en feller, maar soms ook vallen juist de foutjes op. Bosz lijkt niet te twijfelen. Hij sprak in de winterstop nog maar eens zijn vertrouwen uit in Veltman. Een voorbeeldprof die altijd in de pas loopt. Gevoelsmatig samen met aanvoerder Davy Klaassen cultuurbewakers in de huidige selectie.



Kritisch op zichzelf ook. Want al worden de automatismen van een rechtsback steeds gewoner, er moet volgens Veltman nog veel beter. Wat vooral? ,,Aanvallend belangrijker worden. Dat is juist in ons systeem essentieel. En dat verlang ik ook van mezelf. Maar ik voel geen twijfel.''



Ook met het oog op Oranje, dat in maart weer serieus aan de bak moet met een kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, is zijn 'mentale' omslag te verklaren. Ook in het nationale team liggen voor Veltman als rechtsback meer kansen. ,,Natuurlijk heeft dat een rol gespeeld in mijn hoofd.''