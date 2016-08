Venus Williams viert grandslamrecord met zege

Nederlands cricketteam is bedenkelijk 'record' kwijt

30 augustus Het Nederlands cricketteam is dinsdag in Nottingham een bedenkelijk wereldrecord kwijtgeraakt. Pakistan bereikte op het zonovergoten Trent Bridge een nieuw dieptepunt in eendaagse wedstrijden. Het testland incasseerde in 50 overs tegen Engeland liefst 444 runs. Dat was één run meer dan de score die Sri Lanka in 2006 maakte tegen Oranje (443/9).