Verdacht gokgedrag bij partij US Open

De Tennis Integrity Unit (TIU) van de internationale tennisbond ITF doet onderzoek naar verdachte weddenschappen op een partij in de eerste ronde van de US Open. Volgens een verklaring van de TIU zijn er vreemde gokpatronen ontdekt bij de wedstrijd tussen de Zwitserse Timea Bacsinszky en de Russische Vitalia Diatsjenko in het vrouwentoernooi. De als vijftiende geplaatste Bacsinszky won het duel eenvoudig met 6-1 6-1.