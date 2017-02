Verdeel en heers in de Eredivisie

Zeker thuiswedstrijden voltrekken zich steeds vaker volgens hetzelfde patroon: na de 1-0 vloeit alle spanning vaak weg. ,,De relatieve verschillen zijn in financieel opzicht gewoon heel groot'', zegt technisch directeur Marcel Brands van PSV. ,,Bij ons heeft de top een begroting van rond de 80 miljoen euro, dik tien keer zoveel als Excelsior of Go Ahead Eagles. En met het bescheiden televisiegeld dat we nu ophalen, ga je dat niet rechttrekken.''



Ter vergelijking: in Engeland had Manchester United vorig jaar een begroting van zo'n 520 miljoen euro. Maar een club als Sunderland komt óók tot 140 miljoen euro: een verhouding van pakweg één staat tot vier. De relatieve verschillen tussen de top en de 'onderkant' zijn daar veel kleiner, waardoor wedstrijden vaak spannender, of onvoorspelbaar zijn.



,,Toch moeten we ook geen overhaaste conclusies trekken'', zegt FC Groningen-directeur Hans Nijland. ,,Dit seizoen is het gat inderdaad groot, maar in de afgelopen jaren was dat minder. En vergeet niet: Ajax verspeelde de titel bij De Graafschap vorig jaar. Feyenoord verloor pas nog van Go Ahead.''



Niettemin ziet ook Nijland: kleiner zal het gat niet snel meer worden. ,,We hadden het er laatst nog over: in 2004 haalden wij Erik Nevland naar FC Groningen, destijds de beste spits van Noorwegen. En transfervrij, hè. Hij was 26 jaar oud nota bene. We betaalden hem 180.000 euro per jaar. Zoiets is nu volstrekt ondenkbaar geworden. De concurrentie vanuit het buitenland, de financiële middelen in Nederland, de internationale scouting in heel Europa: totaal veranderd.''